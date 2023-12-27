Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель

Снимок экрана с youtube-канала Павла Авдокушина

Ремонтные работы на месте протекания тоннеля на Оболонско-Теремковской линии метрополитена возле станции "Демеевская" фактически будут предусматривать строительство нового участка длиной до 20 метров.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП.

Поворозник заявил, что точный способ реконструкции участка тоннеля станет известен после исследований специалистов, но "по сути, это будет строительство новых шестнадцати или сколько там метров".

Заместитель Виталия Кличко также предположил, что существует маленькая вероятность переноса трассировки метро и строительство нового участка тоннеля в другом месте.

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"Очень хочется, чтобы такого сценария не было. Очень хочется, чтобы специалисты оценили риски и дали варианты решения на том месте, где оно есть. Честно говоря, один процент такой вероятности есть", – заявил чиновник.

Он убежден, что все работы удастся выполнить за обещанные 6 месяцев или "немного быстрее".

Подробнее читайте по ссылке: Первый заместитель Кличко Николай Поворозник: Метро – как дверь. Тринадцать лет она открывалась, а в один день бац – и ручка отпала

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Экономическая правда