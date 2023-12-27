В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог

вечерний киев

Совет обороны Киева не будет отменять решение об остановке наземного общественного транспорта во время воздушных тревог из-за нежелания брать на себя ответственность за возможный ущерб жизни и здоровью пассажиров.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП.

В обоснование своих мотивов Поворозник продемонстрировал журналисту ЭП видео с телеграмм-канала "Труха", где зафиксирован момент падения обломка сбитой ракеты на проспекте Степана Бандеры рядом с проезжавшей мимо маршруткой.

"Если не дай Бог во время воздушной тревоги в автобус, троллейбус, метро что-то прилетит – точно никто не скажет о том, что Саша и Коля приняли решение не идти в убежище, а ехать. Вот точно никто не скажет. Скажет, что виноват тот, кто дал разрешение ехать транспортом", – сказал Поворозник.

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Поворозник призвал патрульную полицию контролировать соблюдение решения Совета обороны частными перевозчиками – маршрутками. Он добавил, что у городской власти нет рычагов влияния на частных перевозчиков.

Подробнее читайте по ссылке: Первый заместитель Кличко Николай Поворозник: Метро – как дверь. Тринадцать лет она открывалась, а в один день бац – и ручка отпала

Экономическая правда

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