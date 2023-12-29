Вибух пошкодив станцію метро у Києві: потяги їдуть без зупинки

Які технології здивували світ у 2023-му: найцікавіші розробки року Попри гнітючий післясмак від 2023 року, технологічна індустрія все ж має чим похвалитись.

Хованки від ракет, російські шпигуни і багато української зброї. Інтерв'ю з директором "Української бронетехніки" Бельбасом Що виробляє "Українська бронетехніка", якою є імпортна складова в САУ "Богдана" та іншій виробленій продукції, як заводи ховають від російських ракет та чи володіє підприємством ексдепутат Сергій Пашинський.