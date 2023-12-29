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Вибух пошкодив станцію метро у Києві: потяги їдуть без зупинки

П'ятниця, 29 грудня 2023, 10:00 - Українська правда

Будівля столичної станції метро "Лук’янівська" зазнала пошкоджень у результаті вибуху, потяги проїжджають станцію без зупинки.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова мера: "Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лук’янівська". Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки".

Передісторія:

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