Вибух пошкодив станцію метро у Києві: потяги їдуть без зупинки
П'ятниця, 29 грудня 2023, 10:00 -
Будівля столичної станції метро "Лук’янівська" зазнала пошкоджень у результаті вибуху, потяги проїжджають станцію без зупинки.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова мера: "Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лук’янівська". Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки".
Передісторія:
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