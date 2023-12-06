"Облгазы Фирташа", которыми теперь управляет "Нафтогаз", отправят на приватизацию

Почти три десятка газораспределительных компаний, входивших в так называемую группу "облгазов Фирташа" и сейчас подчиненных государственной компании "Нафтогаз", будут переданы на приватизацию.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в интервью РБК-Украина.

По его словам, передача под контроль государства указанных газораспределительных компаний - это был временный шаг, необходимый в условиях военного времени.

"Интеграция облгазов - это мера военного времени, давайте так сформулируем. Когда позволит ситуация, то облгазы должны быть приватизированы на открытых конкурсах", - сказал глава "Нафтогаза".

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В то же время он не стал очерчивать временные рамки возможной приватизации.

"Приватизация - это не только вопрос желания приватизировать. Это момент, когда государство в состоянии это сделать и привлечь инвесторов. А инвесторы будут в Украине тогда, когда страна будет реформирована. Поэтому я считаю, что на вопрос "когда?" отвечает не только Украина, а отвечает инвестиционный рынок, который заинтересован в Украине", - отметил Чернышов.

Он также сообщил, что группа "Нафтогаз" почти завершила интеграцию основных газораспределительных компаний. До конца года, когда в управление госкомпании передадут еще три небольшие газораспределительные компании, их станет 26.

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"Существовала олигархическая монополия известного одиозного олигарха Дмитрия Фирташа. И речь шла не только о монополизации, а о несанкционированном отборе газа благодаря этой модели. И понятно, что во время войны было принято решение для обеспечения поставок и контроля за ресурсом. На сегодня нами уже интегрировано 23 облгаза. До конца года эта цифра достигнет 26", - сказал Чернышов.

Он уточнил, что присоединены будут "Коростышевгаз", "Тысменицагаз" и "Луганскгаз".

Напоминаем:

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" вошли АО "Волыньгаз", АО "Винницагаз", АО "Днепрогаз", АО "Днепропетровскгаз", АО "Донецкоблгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Житомиргаз", АО "Запорожгаз", АО "Киевоблгаз", АО "Криворожгаз", АО "Кировоградгаз", АО "Львовгаз", АО "Николаевгаз", АО "Ровногаз", АО "Сумыгаз", АО "Тернопольгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Харьковгаз", АО "Хмельницкгаз", АО "Черкассыгаз", АО "Черновцыгаз".