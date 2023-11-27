У Фирташа забрали еще три облгаза и передали "Нафтогазу"

Группа Нафтогаз получила дополнительно еще почти миллион клиентов: в управление государственной компании отдали еще три облгаза Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

Речь идет о "Ровногаз", "Запорожгаз" и "Черновцыгаз".

Таким образом "Нафтогаз" будет контролировать уже 22 газораспределительных предприятия. Все они принадлежали Дмитрию Фирташу.

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Совокупно "Ровногаз", "Запорожгаз" и "Черновцыгаз" обслуживают почти миллион клиентов.

Лицевые счета, тарифы и реквизиты на оплату услуг для потребителей из Ривненской, Запорожской и Черновицкой областей остаются неизменными.

Напоминаем:

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В августе 2023 года Служба безопасности Украины вместе с Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщали о разоблачении руководителей трех облгазов, подконтрольных компании подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, в коррупционной деятельности. В частности, речь шла о "Волыньгазе".

Отмечалось, что председателю правления "Волыньгаза" объявлено подозрение по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" вошли АО "Волыньгаз", АО "Винницагаз", АО "Днепрогаз", АО "Днепропетровскгаз", АО "Донецкоблгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Житомиргаз", АО "Запорожгаз", АО "Киевоблгаз", АО "Криворожгаз", АО "Кировоградгаз", АО "Львовгаз", АО "Николаевгаз", АО "Ровногаз", АО "Сумыгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Харьковгаз" АО "Хмельницкгаз" и АО "Черкассыгаз".