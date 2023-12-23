МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
Международный валютный фонд выразил обеспокоенность процедурой отставки главы Нацбанка Молдовы Октавиана Армашу.
Об этом заявила постоянный представитель МВФ в Молдове Светлана Церович, ее заявление приводит Newsmaker, пишет "Европейская правда".
По словам Церович, решение о замене Армашу было принято очень быстро.
"Это вызывает беспокойство соблюдением надлежащей процедуры: тщательного расследования и оценки с профессиональной и юридической точки зрения", – заявила Церович.
Она подчеркнула, что независимость Нацбанка – это "ключевой элемент программы, поддерживаемой МВФ, наряду с укреплением госуправления и соблюдением верховенства закона".
"Поэтому поддержка и сохранение независимости Национального банка Молдовы и продолжение усилий для укрепления госуправления и верховенства права имеют решающее значение для реализации программы и экономической стабильности страны", – заявила Церович.
21 декабря парламент Молдовы голосами 81 депутата отправил в отставку главу Нацбанка Октавиана Армашу. Это произошло в тот же день, когда парламент заслушал отчет главы Нацбанка.
Армашу обвиняли в ненадлежащей работе по делу о "похищении миллиарда", в рамках которого предыдущее руководство Молдовы вывело из банковской системы страны 10% ее ВВП. В частности Армашу отказался отстранить работников Нацбанка, подозреваемых в причастности к преступлению.
Новой главой Нацбанка стала экс-глава Минфина Румынии Анка Драгу. Она получила по ускоренной процедуре гражданство Молдовы.
Кандидатуру Драгу и поспешность, с которой большинство молдавского парламента ее предложило, раскритиковала парламентская оппозиция.
51-летняя Драгу родилась в Румынии и ранее работала в румынских Министерстве финансов и Нацбанке, а также Международном валютном фонде. В целом она имеет 24-летний опыт работы в финучреждениях.
Отметим, что, согласно нынешнему опросу, 54% граждан Румынии не поддерживают идею объединения с Молдовой и только треть (33%) относятся к такой идее благосклонно.