Экс-главу МВФ Рато будут судить за уклонение от уплаты налогов: ему грозит до 83 лет тюрьмы

reuters

Бывший глава МВФ Родриго Рато, который ранее провел два года в тюрьме по обвинению в хищении средств на посту главы испанского банка Bankia, предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов.

Об этом пишет Reuters.

Прокурор запросил приговор от 61 до 83 лет. Рато обвиняют в 11 фактах преступлений против налоговых органов, в частности, за перевод нелегальных средств в Испанию - там он якобы скрыл 8,6 миллиона евро, не уведомив об этом налоговые органы. Также его обвиняют в подделке документов. Рато отвергает обвинения.

Ранее Рато провел два года в тюрьме по приговору, вынесенному в 2018 году за злоупотребление кредитными картами Bankia для покупки драгоценностей, отдыха и дорогой одежды.

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Последние обвинения касаются "откатов", которые он получал от рекламы Bankia.

Его также обвиняют в фальсификации документов, использовании подставных компаний с банковскими счетами на Багамских островах, в Швейцарии, Люксембурге, Монако и Великобритании для инвестиций, которые, по словам прокурора, подлежали налогообложению в период между 2005 и 2015 годами.

Анализ документов показал необоснованное увеличение его состояния на более 15,6 миллионов евро за этот период, добавил прокурор.

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Экономическая правда