МВФ не сподобалось, як Молдова замінила главу Нацбанку на румунську сенаторку

Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість процедурою відставки голови Нацбанку Молдови Октавіана Армашу.

Про це заявила постійна представниця МВФ у Молдові Світлана Церович, її заяву наводить Newsmaker, пише "Європейська правда".

За словами Церович, рішення про заміну Армашу було ухвалено дуже швидко.

"Це викликає занепокоєння дотриманням належної процедури: ретельного розслідування та оцінки з професійного та юридичного погляду", – заявила Церович.

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Вона наголосила, що незалежність Нацбанку – це "ключовий елемент програми, підтримуваної МВФ, поряд зі зміцненням держуправління і дотриманням верховенства закону".

"Тому підтримка і збереження незалежності Національного банку Молдови та продовження зусиль для зміцнення держуправління і верховенства права мають вирішальне значення для реалізації програми та економічної стабільності країни", – заявила Церович.

21 грудня парламент Молдови голосами 81 депутата відправив у відставку голову Нацбанку Октавіана Армашу. Це відбулося того самого дня, коли парламент заслухав звіт голови Нацбанку.

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Армашу закидали неналежну роботу у справі про "викрадення мільярда", у межах якої попереднє керівництво Молдови вивело з банківської системи країни 10% її ВВП. Зокрема Армашу відмовився відсторонити працівників Нацбанку, підозрюваних у причетності до злочину.

Новою очільницею Нацбанку стала ексглава Мінфіну Румунії Анка Драгу. Вона отримала за прискореною процедурою громадянство Молдови.

Кандидатуру Драгу й поспішність, з якою більшість молдовського парламенту її запропонувала, розкритикувала парламентська опозиція.

51-річна Драгу народилася в Румунії й раніше працювала в румунських Міністерстві фінансів та Нацбанку, а також Міжнародному валютному фонді. Загалом вона має 24-річний досвід роботи у фінустановах.

Зазначимо, що, згідно з цьогорічним опитуванням, 54% громадян Румунії не підтримують ідею об’єднання з Молдовою і лише третина (33%) ставляться до такої ідеї прихильно.

Європейська правда