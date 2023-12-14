МВФ перевел Украине третий транш на 900 миллионов долларов по программе EFF

getty images

Украина 14 декабря получила третий транш финансирования на сумму около 900 миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Денежные средства поступили в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

В Минфине добавили, что привлеченные средства являются результатом успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.

Реклама:

"Мощная и очень важная поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и дальше будет составлять надежную основу для развития экономической программы Правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Украина привлекла уже около 4,5 млрд. долларов США из предусмотренных программой EFF 15,6 млрд долларов (11,6 млрд специальных прав заимствования).

Напоминаем:

Реклама:

Совет директоров Международного валютного фонда 11 декабря утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования – теперь Украина сможет получить третий транш на сумму около 900 миллионов долларов.