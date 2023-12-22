ЕС выделил Украине еще 500 генераторов на 16,5 миллионов евро

Европейский Союз мобилизует из своих стратегических резервов 500 генераторов для усиления энергетической устойчивости Украины.

Об этом говорится в релизе Еврокомиссии.

Генераторы имеют мощность от 12,5 кВА до 1000 кВА, которые могут обеспечивать электроснабжение целых больниц в случае отключения электроэнергии, развернутые из резервов EU rescEU, размещенных в Польше.

Стоимость 500 электрогенераторов, которые будут отправлены в Украину и распределены между министерствами, составляет 16,5 млн. евро.

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"Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточные поставки электроэнергии в холодные и темные месяцы, а также поддерживать работу жизненно важных служб, таких как больницы, канализационные станции и тепловые станции. К примеру, 40 из 500 генераторов предназначены для школ", – отметили в ЕК.

Вместе с новым пакетом более 5500 генераторов электроэнергии было отправлено в Украину через Механизм гражданской защиты ЕС, который включает предложения от государств-членов и 2178 из собственных запасов rescEU ЕС, служащих дополнительным уровнем защиты.

Кроме генераторов, ЕС поставляет в Украину и другие жизненно важные источники энергии, такие как трансформаторы, автотрансформаторы, высоковольтное оборудование и светодиодные лампы.

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Напоминаем:

В начале декабря федеральное правительство Германии приступило к реализации очередного пакета помощи Украине на сумму 6,1 миллиона евро.