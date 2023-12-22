ЄС виділив Україні ще 500 генераторів на 16,5 мільйона євро

Європейський Союз мобілізує зі своїх стратегічних резервів 500 генераторів для посилення енергетичної стійкості України.

Про це йдеться в релізі Єврокомісії.

Генератори мають мотужність від 12,5 кВА до 1000 кВА, які можуть забезпечувати електропостачання цілих лікарень у разі відключення електроенергії, розгорнуті з резервів EU rescEU, розміщених у Польщі.

Вартість 500 електрогенераторів, які будуть відправлені в Україну та розподілені між міністерствами, становить 16,5 млн євро.

Реклама:

"Мета полягає в тому, щоб забезпечити достатнє постачання електроенергії в холодні та темні місяці, а також підтримувати роботу життєво важливих служб, таких як лікарні, каналізаційні станції та теплові станції. Наприклад, 40 із 500 генераторів призначені для шкіл", – зазначили в ЄК.

Разом із новим пакетом понад 5500 генераторів електроенергії було відправлено в Україну через Механізм цивільного захисту ЄС, який включає пропозиції від держав-членів і 2178 із власних запасів rescEU ЄС, які служать додатковим рівнем захисту.

Також окрім генераторів, ЄС постачає в Україну й інші життєво важливі джерела енергії, такі як трансформатори, автотрансформатори, високовольтне обладнання та світлодіодні лампи.

Реклама:

Нагадуємо:

На початку грудня федеральний уряд Німеччини розпочав реалізацію чергового пакета допомоги Україні на суму 6,1 мільйона євро.