Россия нанесла авиаудары по двум угольным шахтам в Торецке 

Российская армия нанесла два авиаудара по Торецку, Донецкая обл., удар пришелся по двум шахтам.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко

"Две бомбы попали по территории одной из шахт Торецка. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Предприятие обесточено. Под землей находились 32 горняка, они уже подняты на поверхность", - написал он в Телеграм-канале в четверг вечером.

По его словам, на территорию другой шахты попали еще две авиабомбы.

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"Два человека погибли, трое ранены. В результате ударов повреждены административные здания и оборудование".

Полиция проводит следственные действия, начато уголовное производство.