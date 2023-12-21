Росія завдала авіаударів по двох вугільних шахтах у Торецьку 

Російська армія завдала два авіаудари по Торецьку, Донецька обл., удар припав на дві шахти.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко

"Дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Підприємство знеструмлено. Під землею перебували 32 гірники, їх уже піднято на поверхню", - написав він у Телеграм-каналі в четвер увечері.

За його словами, на територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби.

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"Двоє людей загинули, троє поранені. Унаслідок ударів пошкоджено адміністративні будівлі та обладнання".

Поліція проводить слідчі дії, розпочато кримінальне провадження.