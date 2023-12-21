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Росія завдала авіаударів по двох вугільних шахтах у Торецьку 

Четвер, 21 грудня 2023, 17:24 - Лія Ільченко

Російська армія завдала два авіаудари по Торецьку, Донецька обл., удар припав на дві шахти.

Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко

"Дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Підприємство знеструмлено. Під землею перебували 32 гірники, їх уже піднято на поверхню", - написав він у Телеграм-каналі в четвер увечері.

За його словами, на територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. 

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"Двоє людей загинули, троє поранені. Унаслідок ударів пошкоджено адміністративні будівлі та обладнання".

Поліція проводить слідчі дії, розпочато кримінальне провадження.

шахтарі Росія війна
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