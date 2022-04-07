Минэнерго перевело на зарплаты шахтерам 677 миллионов
По инициативе Минэнерго совместно с Минфином и Государственной казначейской службой обеспечили перечисление шахтерам средств в сумме 677,7 млн гривен.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в Facebook.
"Соответствующие средства будут направлены на выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий Минэнерго, включая текущие выплаты за март", - говорят в министерстве.
Ранее Минэнерго перевело на зарплаты шахтерам 250 миллионов гривен.
Экономическая правда
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