Минэнерго перевело на зарплаты шахтерам 677 миллионов

Без "Армат", навигации и беспилотников: как санкции демилитаризируют Россию Военно-промышленный комплекс "эрэфии" несет значительные потери. Сможет ли армия России после авантюры путина конкурировать со странами НАТО и спасет ли ее импортозамещение? (укр)

Удар в сердце страны-бензоколонки: Россия теряет добычу нефти Санкции и бойкот международных компаний отрезают русских нефтяников от технологий и не дают работать с новыми скважинами. Почему для нефтегазового сектора РФ последствия от таких мер будут разрушительными? (укр)