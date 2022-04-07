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Минэнерго перевело на зарплаты шахтерам 677 миллионов

Четверг, 7 апреля 2022, 10:01 - Алексей Павлыш

По инициативе Минэнерго совместно с Минфином и Государственной казначейской службой обеспечили перечисление шахтерам средств в сумме 677,7 млн гривен.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в Facebook.

"Соответствующие средства будут направлены на выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий Минэнерго, включая текущие выплаты за март", - говорят в министерстве.

Ранее Минэнерго перевело на зарплаты шахтерам 250 миллионов гривен.

Экономическая правда

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Минэнергетики шахтеры зарплата
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