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Минэнерго перечислило на зарплаты шахтерам 250 миллионов

Среда, 2 марта 2022, 12:51

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Минэнерго обеспечило перечисление зарплаты шахтерам почти 250 млн грн.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Вчера 1 марта 2022 г. Минэнерго обеспечило перечисление зарплаты шахтерам в сумме 247,2 млн грн", - написал министр.

Соответствующие средства будут получены шахтерами максимально быстро с учетом графика работы органов казначейской службы.

Экономическая правда

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Минэнергетики шахтеры

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