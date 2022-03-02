Минэнерго перечислило на зарплаты шахтерам 250 миллионов
Среда, 2 марта 2022, 12:51
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Минэнерго обеспечило перечисление зарплаты шахтерам почти 250 млн грн.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Вчера 1 марта 2022 г. Минэнерго обеспечило перечисление зарплаты шахтерам в сумме 247,2 млн грн", - написал министр.
Соответствующие средства будут получены шахтерами максимально быстро с учетом графика работы органов казначейской службы.
Экономическая правда
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