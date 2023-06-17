Ситуация на шахте в Павлограде стабилизирована - ДТЭК
На предприятии, где ночью 17 июня произошло возгорание метано-воздушной смеси, ситуация стабилизирована, угрозы жизни всех трех пострадавших шахтеров нет.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Отмечается, что три пострадавших горняка вместе с другими шахтерами, которые в то время находились под землей, были оперативно эвакуированы на поверхность.
Сейчас на предприятии продолжается ликвидация аварии.
"Во время вспышки метано-воздушной смеси на шахте Юбилейная, произошедшей ночью 17 июня в 586 лаве, пострадали 3 горняка. Они, вместе с другими шахтерами, которые в то время находились под землей, были оперативно эвакуированы на поверхность" - уточняют в ДТЭК Павлоградуголь.
Добавляется, что работа предприятия возобновится после завершения аварийных работ и комплексной дегазации горных выработок.
Напомним:
В ночь на субботу 17 июня на угольной шахте в Павлограде произошел взрыв метана, трое шахтеров пострадали.