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Ситуация на шахте в Павлограде стабилизирована - ДТЭК 

Суббота, 17 июня 2023, 16:21 - Игорь Пилипив

На предприятии, где ночью 17 июня произошло возгорание метано-воздушной смеси, ситуация стабилизирована, угрозы жизни всех трех пострадавших шахтеров нет. 

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. 

Отмечается, что три пострадавших горняка вместе с другими шахтерами, которые в то время находились под землей, были оперативно эвакуированы на поверхность.

Сейчас на предприятии продолжается ликвидация аварии.

"Во время вспышки метано-воздушной смеси на шахте Юбилейная, произошедшей ночью 17 июня в 586 лаве, пострадали 3 горняка. Они, вместе с другими шахтерами, которые в то время находились под землей, были оперативно эвакуированы на поверхность" - уточняют в ДТЭК Павлоградуголь. 

Добавляется, что работа предприятия возобновится после завершения аварийных работ и комплексной дегазации горных выработок.

Напомним:

В ночь на субботу 17 июня на угольной шахте в Павлограде произошел взрыв метана, трое шахтеров пострадали.

ДТЭК уголь шахты шахтеры
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