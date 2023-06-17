Ситуация на шахте в Павлограде стабилизирована - ДТЭК 

На предприятии, где ночью 17 июня произошло возгорание метано-воздушной смеси, ситуация стабилизирована, угрозы жизни всех трех пострадавших шахтеров нет.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что три пострадавших горняка вместе с другими шахтерами, которые в то время находились под землей, были оперативно эвакуированы на поверхность.

Сейчас на предприятии продолжается ликвидация аварии.

"Во время вспышки метано-воздушной смеси на шахте Юбилейная, произошедшей ночью 17 июня в 586 лаве, пострадали 3 горняка. Они, вместе с другими шахтерами, которые в то время находились под землей, были оперативно эвакуированы на поверхность" - уточняют в ДТЭК Павлоградуголь.

Добавляется, что работа предприятия возобновится после завершения аварийных работ и комплексной дегазации горных выработок.

Напомним:

В ночь на субботу 17 июня на угольной шахте в Павлограде произошел взрыв метана, трое шахтеров пострадали.