Нидерландская Yandex NV может продать все российские активы за раз – Reuters

reuters

Нидерландская холдинговая компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность продажи всех своих российских активов сразу, а не только контрольного пакета акций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 ознакомленных источника.

Отмечается, что стороны пытаются закрыть сделку до конца года.

"Технологическая компания "Яндекс", которую часто называют "российским Google", была одной из немногих российских компаний с потенциалом стать глобальным бизнесом, пока РФ не начала войну с Украиной в феврале 2022 года.

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"Яндекс" доминирует в секторе такси и онлайн-рекламы в России. Его сервис вызова такси работает в восьми африканских странах, а компания протестировала беспилотные автомобили в Израиле и Соединенных Штатах", - пишет агентство.

Под давлением требований Кремля по контенту "Яндекс" в конце 2022 года продал свой новостной агрегатор и другие онлайн-ресурсы контролируемому государством конкуренту "ВКонтакте", стремясь деполитизировать свой бизнес. После этого компания начала работу над корпоративной реструктуризацией.

По словам собеседников, заседание совета директоров в Дубае запланировано на конец ноября, и заинтересованные стороны надеются достичь договоренности в декабре. Любая сделка в конечном итоге требует одобрения акционеров и российского правительства.

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"Яндекс" отказался от комментариев, а собеседники говорили на условиях анонимности.

Запланированная реструктуризация нидерландской холдинговой компании Yandex NV имеет целью вернуть часть средств акционеров за счет продажи своих основных российских бизнесов, приносящих доход, таких как поиск и заказ автомобилей. Затем компания планирует развивать четыре других направления бизнеса на международном уровне.

По словам одного из собеседников, Yandex N.V. может продать 100% холдинга, созданного в Калининградской области, сообщил один из источников. Другой сказал, что полный выход Yandex NV вполне вероятен, хоть и не окончательно решен.

Третий источник сообщил, что по этому сценарию Yandex NV полностью разорвет отношения с Россией. Источники отметили, что покупатели, возможно, не получат 100% активов, поскольку руководство "Яндекса" может иметь опционы на акции. Некоторые российские инвесторы в Yandex NV также будут иметь возможность конвертировать свои доли.

Один из собеседников оценил общую стоимость сделки в 560 миллиардов рублей (6,18 миллиарда долларов) с учетом 50% скидки, которую Кремль требует при продаже иностранных активов.

Другой источник добавил, что сумма сделки составит около 5 миллиардов долларов.

В мае источники сообщили Reuters, что российские миллиардеры выдвинули предложения, предложив около 7 миллиардов долларов за половину компании.

"Россия получает контроль за меньшую сумму", - сказал еще один собеседник.

РФ усилила давление на иностранные компании, выходящие с рынка, требуя взноса стоимости продажи в российский бюджет, и даже арестовала активы в случае с датским пивоваром Carlsberg и французским производителем йогуртов Danone.

Акционеры Yandex NV легко могли остаться ни с чем, отметил один из источников.

Перспективы сделки еще больше ухудшились, когда в августе сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож раскритиковал "варварское" вторжение России в Украину. Четыре источника впоследствии рассказали Reuters, что страх Кремля перед серьезным оттоком технологических мозгов был главным фактором, который мешал РФ национализировать "Яндекс".

Экономическая правда