Нидерланды оштрафовали компании, которые помогали РФ строить Крымский мост

Нидерландская прокуратура оштрафовала четыре компании и восемь человек за нарушение санкций ЕС в отношении России за помощь в строительстве Керченского моста.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Крымский мост был построен частично благодаря использованию голландских знаний и опыта", - отметили в прокуратуре.

Восемь человек были приговорены к общественным работам на срок от 20 до 60 часов. А компании выплатили штрафы на общую сумму 160 тысяч евро.

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Отмечается, что компании поставили на строительство для 19-километрового моста через Керченский пролив машины, детали машин, а также предоставили другие услуги.

Кроме того, сообщается, что одна компания получала выгоду от поставки запрещенных товаров и услуг. Эту незаконно полученную выгоду в размере 71 330 евро конфисковал прокурор Нидерландов.

Прокуратура не назвала причастных компаний.

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