Всі розділи
Укр / Рус

У соцмережі X стався збій

Четвер, 21 грудня 2023, 09:29 - Анастасія Дячкіна

Сервіс Down Detector зафіксував багато повідомлень про несправність в роботі соціальної мережі X (Twitter).

Про це пише Reuters. 

Користувачі в усьому світі не бачать своїх і чужих публікацій. Понад 77 тис користувачів у США зіткнулися з проблемами на піку збою.

Користувачі в Канаді, Великій Британії, Франції та інших країнах повідомили про проблеми з доступом як до X, так і до X Pro, раніше відомого як TweetDeck.

Реклама:
 
Down Detector

За даними Downdetector, понад 7 тис користувачів у Канаді та Британії зіткнулися з проблемами платформи.

Причина збою поки що не відома. 

Нагадаємо: 

Реклама:

У кінці жовтня соцмережа X запустила аудіо- і відеодзвінки на платформі. Нові функції тоді були доступні лише для деяких користувачів.

соцмережі Twitter
Реклама:
Матеріали за темою
Соцмережа X хоче заробити $100 мільйонів на політичній рекламі – FT 21 грудня 2023, 09:20
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення соцмережею X вимог законодавства 18 грудня 2023, 14:38
Понад 10 мільйонів людей почали користуватися X у грудні 8 грудня 2023, 10:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті