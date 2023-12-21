У соцмережі X стався збій
Четвер, 21 грудня 2023, 09:29 -
Сервіс Down Detector зафіксував багато повідомлень про несправність в роботі соціальної мережі X (Twitter).
Про це пише Reuters.
Користувачі в усьому світі не бачать своїх і чужих публікацій. Понад 77 тис користувачів у США зіткнулися з проблемами на піку збою.
Користувачі в Канаді, Великій Британії, Франції та інших країнах повідомили про проблеми з доступом як до X, так і до X Pro, раніше відомого як TweetDeck.
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За даними Downdetector, понад 7 тис користувачів у Канаді та Британії зіткнулися з проблемами платформи.
Причина збою поки що не відома.
Нагадаємо:
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У кінці жовтня соцмережа X запустила аудіо- і відеодзвінки на платформі. Нові функції тоді були доступні лише для деяких користувачів.
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