У соцмережі X стався збій

Сервіс Down Detector зафіксував багато повідомлень про несправність в роботі соціальної мережі X (Twitter).

Про це пише Reuters.

Користувачі в усьому світі не бачать своїх і чужих публікацій. Понад 77 тис користувачів у США зіткнулися з проблемами на піку збою.

Користувачі в Канаді, Великій Британії, Франції та інших країнах повідомили про проблеми з доступом як до X, так і до X Pro, раніше відомого як TweetDeck.

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Down Detector

За даними Downdetector, понад 7 тис користувачів у Канаді та Британії зіткнулися з проблемами платформи.

Причина збою поки що не відома.

Нагадаємо:

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У кінці жовтня соцмережа X запустила аудіо- і відеодзвінки на платформі. Нові функції тоді були доступні лише для деяких користувачів.