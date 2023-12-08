Более 10 миллионов человек начали пользоваться X в декабре

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Генеральный директор X (Twitter) Линда Яккарино заявила, что более 10 миллионов человек в декабре зарегистрировались на платформе.

Об этом пишет Reuters.

Соцсеть Маска в последнее время переживает не лучшую финансовую ситуацию, поскольку рискует потерять 75 млн долл дохода от рекламы до конца года, ведь крупные бренды приостанавливают свои маркетинговые кампании на платформе.

Поскольку компания X регулярно не публикует данные о количестве своих пользователей, сравнить декабрьские данные платформы со средним показателем невозможно. Кроме того, сам Маск заявлял, что в июле сайт посетило 540 млн пользователей.

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Несколько компаний, в том числе Apple, Disney, Warner Bros Discovery, Comcast, Lions Gate Entertainment, Paramount Globali IBM сказали в ноябре, что приостанавливают свою рекламу на X.

В отчете наблюдательной группы Media Matters было обнаружено объявление крупных компаний рядом с X публикациями, которые поддерживали нацизм. В конце ноября платформа подала иск против Media Matters, обвинив ее в клевете.

Экономическая правда.

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