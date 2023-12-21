Соцсеть X хочет заработать $100 миллионов на политической рекламе – FT

getty images

Соцсеть X Илона Маска стремится получить 100 млн долл от политической рекламы в 2024 году, таким образом надеясь компенсировать потери доходов, вызванные выходом крупных брендов из платформы. Эксперты отрасли скептически оценили такие планы.

Об этом пишет Financial Times.

Газета напоминает, что в этом году Маск отменил запрет на политическую рекламу на платформе, введенный бывшим гендиректором Джеком Дорси - этот шаг Маск объяснил "свободой слова".

С тех пор компания увеличила свои инвестиции в это направление, в частности, недавно организовав мероприятие с участием около 100 существующих и потенциальных политических клиентов в Вашингтоне с целью продвижения своих рекламных услуг.

Реклама:

Впоследствии компания направила сообщение некоторым участникам мероприятия, в котором говорилось, что она "строит современную глобальную площадку - место для встреч партий и кандидатов со своими избирателями, ставя на первый план безопасность бренда и честность выборов".

В электронном письме, с которым ознакомилась Financial Times, добавляется, что X имеет 92,4 миллиона пользователей в США, 98% из которых являются лицами, имеющими право голоса.

Главный исполнительный директор Линда Яккарино сообщила представителям отрасли, что она стремится, чтобы в год больших выборов платформа приносила 100 млн долл ежегодного дохода от политической рекламы, рассказали два источника издания.

Реклама:

X создала команду из около 10 человек, которая провела около 400 встреч и звонков с маркетологами, стратегами, участниками кампаний и группами политических действий.

Новую команду X по продаже политической рекламы возглавляет Стэн МакГуайр, который ранее работал в отделе политических продаж для Hulu и Walt Disney.

Кроме этого, X наняла сына Яккарино Мэтью Мадразо для управления отношениями с республиканцами. А ветерану медийной рекламы Джонатану Фелпсу поручили привлекать к сотрудничеству группы демократов.

Компания также объявляет об увеличении количества вакансий в своей "растущей" команде по продаже политической рекламы в преддверии "предстоящего избирательного цикла 2024 года", свидетельствуют объявления о работе.

Во время промежуточных выборов 2018 года X, тогда известная как Twitter, заработала лишь около 3 млн долл от политической рекламы. По состоянию на 11 декабря компания заработала около 4,7 млн долл с начала 2023 года на политической рекламе.

Один из представителей политического маркетинга в США сказал, что многие в этом секторе считают, что цели X были слишком высокими, поскольку команде не хватало опыта работы в Вашингтоне, а рекламные предложения были недостаточно эффективными.

Ранее, во время презентации своих планов, компания заявляла о целевом показателе дохода от политической рекламы в размере 200 млн долл, но с тех пор пересмотрела эту цифру, сказал собеседник. "Даже 100 млн долл недостижимы. Цифры дезинформируют и не соответствуют действительности", - подчеркнул источник.

Исполнительный директор демократической рекламной группы Authentic Майк Неллис, которая провела более десятка кампаний на платформе, сказал, что некоторые из его клиентов отказываются тратить деньги на X.

"Наши результаты на платформе слабее, чем в первой половине года, - сказал Неллис. "Мы считаем, что это потому, что Илон отталкивает от сайта умеренных и прогрессивных пользователей. Если наша целевая аудитория не достижима на X, нет смысла тратить больше средств", - резюмировал он.

Экономическая правда