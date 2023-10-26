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Соцсеть X запускает аудио- и видеозвонки

Четверг, 26 октября 2023, 09:43 - Анастасия Дячкина

Соцсеть X (Twitter) запускает аудио- и видеозвонки на платформе. Новые функции пока доступны только для некоторых пользователей.

Об этом пишет издание The Verge.

Некоторые члены редакции и другие пользователи X получили уведомления, когда заходили в приложение, со следующим текстом: "Аудио- и видеозвонки здесь".

В настройках программы появился новый переключатель "Включить аудио- и видеовызовы". Он содержит параметры разрешения аудио- и видеовызовов только от людей из адресной книги пользователя, людей, за которыми следит пользователь, а также подтвержденных пользователей.

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До сих пор не ясно, насколько широко X запустил аудио- и видеозвонки и могут ли пользователи без премиум-подписки ими пользоваться.

Соцсеть X не объявила официально о запуске звонков, однако опубликовала загадочный пост со словами "Готовы к этому...?".

Напоминаем: 

Владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что платформа вскоре запустит два новых уровня премиум-подписки.

Ранее объявила, что протестирует новую модель подписки, согласно которой будет взимать 1 доллар в год за базовые функции.

Twitter соцсети
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