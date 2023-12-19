Суд в Лондоне признал решение Гаагского арбитража по возмещению Россией 5 миллиардов долларов "Нафтогазу"

Шесть компаний Группы Нафтогаз получили приказ Высокого суда юстиции Англии и Уэльса о признании арбитражного решения о возмещении Россией Группе убытков (включая проценты) в размере 5 миллиардов долларов за захваченные активы в Крыму, а также частичного арбитражного решения о юрисдикции и ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Группа Нафтогаз стала на шаг ближе к восстановлению справедливости. Британский суд признал недавнее арбитражное решение о компенсации Нафтогазу убытков в размере 5 млрд долларов США за захваченные Россией активы Группы в Крыму. Поскольку агрессор добровольно не уплатил средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств в целевых юрисдикциях, где есть российские активы", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Приказ Высокий суд юстиции Англии и Уэльса вынес 5 декабря. Окончательное решение принял Арбитражный суд при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года по делу о компенсации Россией убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов Группы Нафтогаз в АР Крым в 2014 году.

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Среди всех арбитражных решений по искам о незаконном захвате Россией активов в Крыму сумма компенсации по этому иску является наибольшей.

В "Нафтогазе" добавили, что также работают над получением подтверждения и принудительным исполнением арбитражного решения в США и других целевых юрисдикциях. Россия должна предстать перед Окружным судом США Округа Колумбия 23 февраля 2024 года после успешного вручения россии повестки по дипломатическим каналам.

Проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

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Экономическая правда