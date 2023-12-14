Премии в "Нафтогазе": ВАКС начал рассмотрение дела Коболева по существу

Андрей Коболев фото: пресслужба нафтогаза

Коллегия судей ВАКС 14 декабря назначила к рассмотрению по существу и начала рассмотрение по делу в отношении бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в возвращении обвинительного акта, назначила к рассмотрению по существу и начала рассмотрение по делу. Прокурор в судебном заседании объявила краткое изложение обвинительного акта, добавили в САП.

Следующее заседание по делу назначено на 4 января 2024 года.

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Коболев написал в Facebook об отказе в ходатайстве его адвокатов о трансляции дальнейших заседаний суда. Он также отметил, что его процессуальный статус изменился с подозреваемого на обвиняемого.

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Напомним:

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САП и НАБУ в январе 2023 года сообщили экс-главе НАК о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским "Газпромом" выплаты премий на 229 млн грн. По мнению следствия, эта сумма значительно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

В конце сентября 2023 года ВАКС снизил залог Коболева с 229,248 млн грн до уровня фактически внесенного 107,127 млн и снял с него электронный браслет.

В конце ноября 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу Коболева о незаконных премиях на 229 млн грн.

Экономическая правда