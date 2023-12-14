Группа Нафтогаз начинает разработку стратегии декарбонизации, это необходимо для экспорта украинского газа.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Будущее экспорта нашего газа в ЕС тоже напрямую зависит от того, насколько ответственно мы будем подходить к его добыче, хранению и транспортировке, ведь к этому есть четкие стандарты и требования", - пояснил он.

Глава НАКа подчеркнул, что разработка стратегии является сознательным подходом к окружающей среде.

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Над разработкой стратегии будут работать все подразделения и дочерние предприятия Группы Нафтогаз. У нас будет конкретный план действий с оценкой текущего состояния, целями, путями финансирования и сроками их реализации", - добавил Чернышев.

Декарбонизация – это комплекс мер по ограничению масштабов и темпов глобального потепления и связанных с этим последствий. Как правило, связано с сокращением антропогенных выбросов парниковых газов (СО2).

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Европейский банк реконструкции и развития и НАК "Нафтогаз Украины" подписали соглашение о привлечении кредита на 200 миллионов евро.