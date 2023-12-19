Суд у Лондоні визнав рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодуванн Росією 5 мільярдів доларів "Нафтогазу"

Шість компаній Групи Нафтогаз отримали наказ Високого суду юстиції Англії та Уельсу про визнання арбітражного рішення щодо відшкодування Росією Групі збитків (включно з відсотками) у розмірі 5 мільярдів доларів за захоплені активи в Криму, а також часткового арбітражного рішення щодо юрисдикції та відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Група Нафтогаз стала на крок ближче до відновлення справедливості. Британський суд визнав нещодавнє арбітражне рішення про компенсацію Нафтогазу збитків розміром 5 млрд доларів США за захоплені росією активи Групи в Криму. Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи", — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Наказ Високий суд юстиції Англії та Уельсу виніс 5 грудня. Остаточне рішення ухвалив Арбітражний суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року у справі про компенсацію росією збитків, завданих незаконним захопленням росією активів Групи Нафтогаз в АР Крим в 2014 році.

Реклама:

З-поміж усіх арбітражних рішень за позовами про незаконне захоплення Росією активів у Криму сума компенсації за цим позовом є найбільшою.

У "Нафтогазі" додали, що також працюють над отриманням підтвердження та примусовим виконанням арбітражного рішення у США та інших цільових юрисдикціях. Росія повинна постати перед Окружним судом США Округу Колумбія 23 лютого 2024 року після успішного вручення росії повістки через дипломатичні канали.

Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Реклама:

Економічна правда