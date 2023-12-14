Рубль во время выступления Путина ухудшил динамику

Рубль днем 14 декабря заметно подешевел к евро и юаню, а также растерял преимущество и по отношению доллару.

Об этом сообщает Reuters.

Такую динамику российская валюта показала во время участия президента РФ Владимира Путина 14 декабря на прямой линии и ежегодной пресс-конференции. При том, что рост рубля продолжался пять дней подряд.

Котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" к 13.30 по московскому времени были вблизи отметки 90,03, и рубль вышел в минус с позиции 89,35, зафиксированной до выступления Путина.

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Пара евро/рубль котировалась по 98,11, здесь рубль потерял 1,1%.

В паре с юанем рубль подешевел на 0,7%, котируясь вблизи отметки 12,60.

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На 15 декабря намечено также заседание совета директоров Банка России, на котором возможно новое повышение ключевой ставки на фоне сохраняющегося инфляционного давления.

Если ставку все же повысят, это будет уже пятое повышение за последние полгода.