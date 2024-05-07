"Укртрансбезопасность" отключила от системы "Шлях" еще 12 перевозчиков, чьи водители не вернулись в Украину

От системы "Шоях" отключили 12 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения госграницы.

Соответствующий приказ обнародовала Государственная служба по безопасности на транспорте.

Отмечается, что Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить на три месяца от Системы "Шлях" таких перевозчиков:

ФЛП Александрюк Иван Георгиевич

ФЛП Бушовский Андрей Валерьевич

ФЛП Бузинский Александр Сергеевич

ФЛП Цуркан Богдан Васильевич

ФЛП Герасин Евгений Евгеньевич

ФЛП Ляшко Владимир Григорьевич

ФЛП Недбайло Максим Вячеславович

ФЛП Орендарчук Иоанн Николаевич

ФЛП Стасюк Эдуард Николаевич

ФЛП Стеценко Иван Николаевич

ФЛП Тесленко Артем Иванович

ФЛП Воякин Александр Вячеславович

"По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

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Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, от системы отключено уже 97 перевозчиков за такое нарушение.

Сообщается, что на рассмотрение Комиссии подали еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему "Шлях" - после проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

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Экономическая правда