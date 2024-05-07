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МВД запускает два сервиса для военных: еКабинет пострадавшего и горячую линию

Вторник, 7 мая 2024, 16:14 - Украинская правда 
 
фото: мвд

Министерство внутренних дел 7 мая запускает два сервиса для военнослужащих и работников органов системы МВД: электронный кабинет пострадавшего и контактный центр по вопросам социальной защиты.

Источник: глава МВД Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Первый сервис – электронный кабинет пострадавшего на сайте МВД Украины. Там военнослужащие Нацгвардии, Госпогранслужбы, полицейские, ГСЧСники, которые имеют статус пострадавших, а также члены их семей, могут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую, юридическую помощь.

Для этого нужно зарегистрироваться в Едином окне для граждан.

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В то же время начинает работу контактный центр по вопросам социальной защиты – 1536. Специалисты горячей линии с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 будут консультировать по вопросам получения психологической, медицинской и денежной помощи, начисления льгот, назначения пенсии и т. п.

Украинская правда 

МВД ВСУ
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