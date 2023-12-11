Binance прекращает поддерживать рубль для P2P-переводов

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Крупнейшая криптобиржа Binance прекращает поддержку P2P-обмена криптовалют для россиян с 31 января 2024 года. При этом, у россиян сохраняются возможности обходить ограничения.

Об этом сообщает Binance на своем сайте.

В частности российские пользователи больше не смогут совершать межперсональные обмены по валютным парам: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB P2P.

Как отмечают, конечная поддержка торговли рублями состоится в конце января 2024 года, но россияне все еще могут торговать криптовалютой на бирже CommЕХ, которой Binance продает весь свой российский бизнес. В Binance разработали процесс передачи активов россиян на новую биржу.

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Напомним:

Криптовалютная биржа Binance объявила, что с 15 ноября прекращает поддержку депозитов в российских рублях.

Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила, что заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.

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Экономическая правда