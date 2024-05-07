В Украине за время большой войны восстановили более 500 медучреждений, разрушенных Россией

С начала полномасштабной войны в Украине продолжаются работы по восстановлению украинской медицинской инфраструктуры, поврежденной РФ. В настоящее время полностью восстановили 510 медицинских учреждений.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Там добавили, что еще 355 медучреждений отстроили частично или они находятся в процессе восстановления.

"Речь идет о медицинских учреждениях на деоккупированных территориях, а также тех, которые получили небольшие повреждения: выбивание окон, повреждение кровли, фасада и т.д. Больше всего восстановленных медучреждений – на Николаевщине, Днепропетровщине, Киевщине, Харьковщине и Черниговщине", – рассказали в Минздраве.

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В ведомстве также напомнили, что за более чем два года полномасштабной войны враг повредил 1 591 объект медучреждений и еще 210 разрушил полностью. Наибольшие потери понесли медучреждения на Харьковщине, Донетчине, Николаевщине, Киевщине, Черниговщине, Днепропетровщине, Херсонщине и Запорожье.

Кроме того, российская армия повредила 161 автомобиль экстренной медицинской помощи, 261 автомобиль "экстренки" уничтожила и захватила еще 125.

Напомним:

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В Киеве восстановили 1 000 единиц энергооборудования, поврежденного из-за вражеских обстрелов. Это 70% от поражения ракетами и шахедами.