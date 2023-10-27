У Росії посилюються інфляційні тенденції: облікову ставку підвищили вчетверте за три місяці

Банк Росії 27 жовтня ухвалив рішення вчергове підвищити ключову ставку - цього разу на 2 відсоткових пунктів - до 15%.

Про це передають російські ЗМІ з посиланням на повідомлення Банку Росії.

Це вже четверте підвищення ставки від регулятора, починаючи з 21 липня.

Зокрема, у липні Центробанк підвищив ставку на 1 в.п.

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15 серпня, на позаплановому засіданні, на тлі зростаючого інфляційного тиску, облікову ставку було підвищено одразу на 3,5 в.п.

15 вересня Банк Росії ухвалив рішення вчергове підвищити ключову ставку - цього разу на 1 в.п. - до 13%.

При цьому, у середньостроковому макропрогнозі Центробанк підвищив свої очікування щодо інфляції за підсумками року - з липневих 5-6,5% до 6-7%.

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Нагадуємо:

До середини літа 2023 року ключова ставка центробанку, що регулює вартість кредитів в економіці та прибутковість вкладень у рублі, трималася на рівні 7,5%.

Настільки різке посилення жорсткості політики ЦБ російська економіка бачила лише двічі за останні 10 років - 2014 року, після анексії Криму і першої хвилі західних санкцій, і 2022-го, коли російська армія вдерлася в Україну.