В НБУ разъяснили перспективы обмена рублей: у украинцев осталось денег РФ на сотни миллионов

На подписи у президента Украины находится законопроект № 9422, который откроет возможность обмена российской и белорусской валюты клиентами украинских банков.

Об этом говорится в ответе Национального банка на запрос портала "Минфин".

Согласно законопроекту, до 31 декабря 2024 года украинским банкам будет разрешено провести для своих клиентов - компаний и физлиц - продажу/обмен имеющихся у них российских и белорусских рублей в безналичной форме.

Такой обмен будет проведен через те банки РФ и Беларуси, которые не включены в списки санкций.

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Каждый клиент сможет провести обмен только один раз после подачи в банк соответствующего заявления.

Еще одно условие - речь идет только о рублях, которые на данный момент находятся на счетах в украинских банках. Внести рубли на банковские счета уже не удастся.

"Постановление НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года запрещает любые денежные операции с российским и белорусским рублем. А внесение на счет - это операция. Законом № 9422 делается одно исключение - по безналичному валютообмену для этих двух валют. И только. Это означает, что разрешается только безналичный валютообмен средств, которые уже есть на счетах, и дополнительно внести наличные на них не получится", - пояснил "Минфину" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

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Так что на практике обмену будет подлежать рублевый эквивалент 1,9 млрд грн.

По данным Национального банка, безналичные остатки рублей на счетах украинских банков по состоянию на 22 ноября 2023 года в пересчете на гривну составляют:

российские рубли: юрлица - эквивалент 1,742 млрд грн, физлица - 141 млн грн;

белорусские рубли: юрлица - эквивалент 2 млн грн, физлица - 55 млн грн.

В то же время в Нацбанке понимают, что после победы Украины в войне с РФ и возвращения оккупированных регионов в нашу страну также потечет рублевая масса. Чиновники держат этот риск в голове. Решение проблемы обещают предоставить позже.

"Соответствующие риски относятся, прежде всего, к деоккупации территории Украины, которая длительное время находилась под оккупацией. Ведь граждане, проживающие на этих территориях, для выживания вынуждены были использовать рубли. В то же время, после деоккупации территорий рублевая наличность может "политься" на украинский рынок только при одном условии - отсутствие регулирования НБУ", - отметили в Нацбанке.

"Национальный банк уже разрабатывает необходимые решения, в частности, изучая международный опыт, чтобы избежать возможных рисков как для финансовой системы, так и для граждан на оккупированных территориях. Сейчас у нас нет возможности анонсировать конкретные решения НБУ, ведь пока это только наработки", - добавили в НБУ.

Напоминаем:

Сейчас украинские банки не проводят операций с наличными рублями. Безналичный обмен смогут провести только после вступления в силу законопроекта № 9422, который направлен на подпись президента 27 ноября 2023 года.