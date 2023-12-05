В НБУ разъяснили перспективы обмена рублей: у украинцев осталось денег РФ на сотни миллионов
На подписи у президента Украины находится законопроект № 9422, который откроет возможность обмена российской и белорусской валюты клиентами украинских банков.
Об этом говорится в ответе Национального банка на запрос портала "Минфин".
Согласно законопроекту, до 31 декабря 2024 года украинским банкам будет разрешено провести для своих клиентов - компаний и физлиц - продажу/обмен имеющихся у них российских и белорусских рублей в безналичной форме.
Такой обмен будет проведен через те банки РФ и Беларуси, которые не включены в списки санкций.
Каждый клиент сможет провести обмен только один раз после подачи в банк соответствующего заявления.
Еще одно условие - речь идет только о рублях, которые на данный момент находятся на счетах в украинских банках. Внести рубли на банковские счета уже не удастся.
"Постановление НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года запрещает любые денежные операции с российским и белорусским рублем. А внесение на счет - это операция. Законом № 9422 делается одно исключение - по безналичному валютообмену для этих двух валют. И только. Это означает, что разрешается только безналичный валютообмен средств, которые уже есть на счетах, и дополнительно внести наличные на них не получится", - пояснил "Минфину" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Так что на практике обмену будет подлежать рублевый эквивалент 1,9 млрд грн.
По данным Национального банка, безналичные остатки рублей на счетах украинских банков по состоянию на 22 ноября 2023 года в пересчете на гривну составляют:
- российские рубли: юрлица - эквивалент 1,742 млрд грн, физлица - 141 млн грн;
- белорусские рубли: юрлица - эквивалент 2 млн грн, физлица - 55 млн грн.
В то же время в Нацбанке понимают, что после победы Украины в войне с РФ и возвращения оккупированных регионов в нашу страну также потечет рублевая масса. Чиновники держат этот риск в голове. Решение проблемы обещают предоставить позже.
"Соответствующие риски относятся, прежде всего, к деоккупации территории Украины, которая длительное время находилась под оккупацией. Ведь граждане, проживающие на этих территориях, для выживания вынуждены были использовать рубли. В то же время, после деоккупации территорий рублевая наличность может "политься" на украинский рынок только при одном условии - отсутствие регулирования НБУ", - отметили в Нацбанке.
"Национальный банк уже разрабатывает необходимые решения, в частности, изучая международный опыт, чтобы избежать возможных рисков как для финансовой системы, так и для граждан на оккупированных территориях. Сейчас у нас нет возможности анонсировать конкретные решения НБУ, ведь пока это только наработки", - добавили в НБУ.
Напоминаем:
Сейчас украинские банки не проводят операций с наличными рублями. Безналичный обмен смогут провести только после вступления в силу законопроекта № 9422, который направлен на подпись президента 27 ноября 2023 года.