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Рубль під час виступу Путіна погіршив динаміку

Четвер, 14 грудня 2023, 13:12 - Лія Ільченко

Рубль вдень 14 грудня помітно подешевшав до євро і юаня, а також розгубив перевагу і щодо долара.

Про це повідомляє Reuters.

Таку динаміку російська валюта показала під час участі президента РФ Володимира Путіна 14 грудня на прямій лінії та щорічній прес-конференції. При тому, що зростання рубля тривало п'ять днів поспіль.

 

Котирування пари долар/рубль розрахунками "завтра" до 13.30 за московським часом були поблизу позначки 90,03, і рубль вийшов у мінус із позиції 89,35, зафіксованої до виступу Путіна.

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Пара євро/рубль котирувалася по 98,11, тут рубль втратив 1,1%.

У парі з юанем рубль подешевшав на 0,7%, котируючись поблизу позначки 12,60.

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На 15 грудня заплановано також засідання ради директорів Банку Росії, на якому можливе нове підвищення ключової ставки на тлі інфляційного тиску, що зберігається.

Якщо ставку все ж підвищать, це буде вже п'яте підвищення за останні півроку.

рубль Путін
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