Рубль під час виступу Путіна погіршив динаміку
Рубль вдень 14 грудня помітно подешевшав до євро і юаня, а також розгубив перевагу і щодо долара.
Про це повідомляє Reuters.
Таку динаміку російська валюта показала під час участі президента РФ Володимира Путіна 14 грудня на прямій лінії та щорічній прес-конференції. При тому, що зростання рубля тривало п'ять днів поспіль.
Котирування пари долар/рубль розрахунками "завтра" до 13.30 за московським часом були поблизу позначки 90,03, і рубль вийшов у мінус із позиції 89,35, зафіксованої до виступу Путіна.
Пара євро/рубль котирувалася по 98,11, тут рубль втратив 1,1%.
У парі з юанем рубль подешевшав на 0,7%, котируючись поблизу позначки 12,60.
Нагадуємо:
На 15 грудня заплановано також засідання ради директорів Банку Росії, на якому можливе нове підвищення ключової ставки на тлі інфляційного тиску, що зберігається.
Якщо ставку все ж підвищать, це буде вже п'яте підвищення за останні півроку.