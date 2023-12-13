УЗ назначила дополнительный поезд Интерсити+ из Киева во Львов: график движения

"Укрзализныця" объявила, что назначает на пиковые даты дополнительный поезд Интерсити+ №741/742 Киев - Львов: на маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Так, поезд будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58 и прибывать во Львов в 20:56.

"Обратно, из Львова, поезд будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8:05 и прибывать в Киев в 14:10. В этом направлении также согласована удобная пересадка по Львову с варшавского рейса через Рава-Русскую.

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На время назначения электропоезда Skoda во Львов, в Черкассы по маршруту №729/730 будет курсировать поезд из сидячих вагонов с измененным графиком", - говорится в сообщении.

Также УЗ назначила дополнительный поезд №159/160 Киев - Трускавец (через Львов) - он будет отправляться из Киева 23 и 29 декабря в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении, из Трускавца, поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

Билеты на ближайшие даты уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов, пояснили в компании.

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Экономическая правда