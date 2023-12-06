"Укрзализныця" запускает сервис заказа билетов для военных

"Укрзализныця" запустила специальный сервис для военнослужащих, который позволяет приобрести проездной документ на поезд, даже если билеты раскуплены.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Забронировать билеты военнослужащие могут онлайн на специальном портале.

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Для этого необходимо::

оставить заявку на портале не позднее чем за 6 часов до отправления поезда;

выкупить билет в кассе не позднее чем за 1 час до отправления поезда.

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, которые наиболее популярны среди военнослужащих. В частности, это маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий и обратно.