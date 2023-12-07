Блокада границы: в УЗ решили переправить заблокированные фуры поездами

АО "Укрзализныця" готовится переправлять заблокированные на границе с Польшей украинские грузовики контрейлерными поездами.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, передает Интерфакс-Украина.

Польские таможенники осматривают нагруженный 23 украинскими грузовиками тестовый контрейлерный поезд. Задержка разъясняется необходимостью согласовать габариты грузов и наличие в фурах горючего.

Отмечается, что таким образом украинские экспортеры пытаются решить проблему с пересечением украинско-польской границы, которую в течение месяца блокируют польские перевозчики.

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"Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом (пункт пропуска на украинско-польской границе "Изов - Хрубешув" - ред.). У нас уже есть загруженные 23 вагона контрейлерные с фурами", - сказал Ткачев.

По его словам, сейчас украинская и польская стороны согласовывают технические вопросы.

У польской таможни есть вопросы о габаритах грузов, а также о наличии в баках фур топлива.

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"В ближайшее время эти вопросы мы будем пытаться решить, чтобы его пропустили. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке", - пообещал чиновник.

Он добавил, что оператором таких грузоперевозок по железной дороге будет Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лески".

Напоминаем:

Блокировка украинско-польской границы привела к снижению экспорта из-за пунктов пропуска на 40%, что, в свою очередь, повлекло за собой потерю госбюджетом 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей.