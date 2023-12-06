На вокзалах Украины начали устанавливать оборудование для пассажиров с нарушениями слуха

"Укрзализныця" начала устанавливать в информационных зонах вокзалов специальные планшеты с программой для пассажиров с нарушениями слуха - проект уже реализован в Киеве и Львове.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"С 1 декабря работники инфозон главных вокзалов Киева и Львова получили специальные планшеты, с установленной программой для пассажиров с нарушениями слуха", - рассказали в "Укрзализныце".

Программа позволяет общаться сотрудникам вокзала с пассажирами с помощью украинского жестового языка. Для этого работник обращается к переводчику через видеосвязь, обеспечивая комфортное общение без каких-либо барьеров.

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В течение 2024 года проект планируется масштабировать на вокзалы с большим потоком пассажиров. Их перечень и сроки в "Укрзализныце" пока не называют.

"Продолжаем делать вокзалы более доступными и инклюзивными для всех путешествующих", - отметили в "Укрзализныце".

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На железнодорожных вокзалах Киева и Львова действуют информационные зоны. Здесь специалисты могут помочь пассажирам, например, вызвать вокзального помощника, который сопроводит путешествующих из числа маломобильных групп населения к поезду или вокзалом и тому подобное.