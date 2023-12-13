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Прокуратура показала состояние аварийного тоннеля Киевского метрополитена

Среда, 13 декабря 2023, 14:30 - Лия Ильченко
 

Киевская городская прокуратура, которая проводит исследование обстоятельств в уголовном производстве по подтоплению тоннелей Киевского метрополитена, показала состояние аварийного тоннеля.

Фотографии опубликованы на фейсбук-странице прокуратуры.

Отмечается, что при участии специалистов судебно-экспертного учреждения правоохранители провели осмотр перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" КП "Киевский метрополитен".

По результатам осмотра экспертами осуществлены соответствующие обмеры трещин в туннельных сооружениях и сводов и тому подобное.

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Также эксперты констатировали необходимость детального анализа проектной, строительной, исполнительной и другой документации и геодезии с лабораторными исследованиями воды и почвы.

 
 
 

Напоминаем:

13 декабря 2023 на основании постановлений следственных судей правоохранители проводят обыски в офисных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Киевский метрополитен" и проектной организации, которая осуществляла проект указанных перегонных тоннелей, с целью изъятия документов по строительству и эксплуатации перегонных тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в пойме реки Лыбедь, для их дальнейшего исследования следователями и экспертами.

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Следствие продолжается.

метрополитен Киев прокуратура
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