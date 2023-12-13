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Прокуратура показала стан аварійного тунелю Київського метрополітену

Середа, 13 грудня 2023, 14:30 - Лія Ільченко
 

Київська міська прокуратура, яка проводить дослідження обставин у кримінальному проваджені щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену, показала стан аварійного тунелю.

Фотографії оприлюднені на фейсбук-сторінці прокуратури.

Зазначається, що за участі спеціалістів судово-експертної установи правоохоронці провели огляд перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" - "Либідська" КП "Київський метрополітен".

За результатами огляду експертами здійснені відповідні обміри тріщин у тунельних спорудах та склепінь тощо.

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Також експерти констатували необхідність детального аналізу проєктної, будівельної, виконавчої та іншої документації та геодезії з лабораторними дослідженнями води та ґрунту.

 
 
 

Нагадуємо:

13 грудня 2023 на підставі ухвал слідчих суддів правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП "Київський метрополітен" та проєктної організації, яка здійснювала проєкт вказаних перегінних тунелів, з метою вилучення документів щодо будівництва та експлуатації перегінних тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" в поймі річки Либідь, для їх подальшого дослідження слідчими та експертами.

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Слідство триває.

метрополітен Київ прокуратура
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