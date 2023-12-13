Затопление метро: полиция пришла с обысками в "Киевский метрополитен" и "Метрострой"

Киевские полицейские 13 декабря пришли с обысками в здания "Киевского метрополи тена", "Метростроя" и структурные подразделения городской государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Следствие планирует проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации этого отрезка подземки. А также установить ответственных лиц, в результате деяния которых произошли разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что станции метро служили укрытием для киевлян и гостей города во время воздушной тревоги. Кроме того, из-за аварии в метрополитене тысячи людей вынуждены искать другие способы передвижения по столице.

Реклама:

"В то же время полиция принимает все возможные меры для перераспределения наземных транспортных путей, разгрузки проезда и облегчения передвижения киевлян", – говорится в сообщении.

Читайте также: Теремки и Голосеев без метро. Что случилось с "синей" веткой метрополитена

Реклама:

Напомним:

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

Позже сообщалось, что на закрытом участке киевского метро запустили "челночное движение" уже 13 декабря.