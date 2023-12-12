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Запущенные вместо метро на Теремки автобусы изменили маршрут

Вторник, 12 декабря 2023, 09:23 - Анастасия Дячкина

С 12 декабря вносятся изменения в работу троллейбусного маршрута №12 и автобусного маршрута №2-М, соединяющего станции метро "Лыбидская" и "Теремки".

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Движение автобусов маршрута №2-М в направлении станции метро "Лыбидская" будет организовано без заезда на проспект Науки и улицу Саперно-Слободскую.

Остановка автобусов будет производиться на действующей остановке городского пассажирского транспорта общего пользования "Демеевский переулок" на проспекте Голосеевском.

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Карта - КГГА

Движение троллейбусов маршрута №12 в направлении станции метро "Васильковская" будет организовано без заезда на проспект Валерия Лобановского.

 
Карта - кгга

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Напомним:

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В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Позже в КГГА уточнили, что на закрытом участке киевского метро планируют запустить "челночное движение" уже 13 декабря.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

Киев транспорт метрополитен
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