"Новая почта" открыла первое отделение в Италии

фото: новая почта

Украинская логистическая компания "Новая почта" вышла на рынок Италии и открыла первое отделение.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня в Италии мы открыли юбилейное 80 отделение Nova Post в Европе. В планах расширить сеть и открыть отделения еще в Риме и Неаполе в ближайшее время.

В следующем году планируем открыться во всех европейских странах", - заявил СЕО Nova Post Europe Александр Лисовец.

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Отделение Nova Post работает в Милане ежедневно по адресу Viale Monte Nero, 72 (угол с Via Augusto Anfossi, 2). Клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг. Срок доставки из Украины в Италию - от 5 дней.

Стоимость доставки из Италии в Украину составляет:

документы - 21 евро

посылки до 2 кг - 22 евро

посылки до 10 кг - 27 евро

посылки до 30 кг - 45 евро

грузы от 30 до 100 кг - 1.7 евро за каждый килограмм.

Также для клиентов доступна доставка курьером на любой адрес по всей Италии. "Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка курьером оплачивается дополнительно +4 евро для отправлений до 30 кг или +10 евро за каждые 100 кг", - пояснили в компании.

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В общем Nova Post уже вышла на рынок 11 европейских стран: Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии и Молдовы.

Экономическая правда