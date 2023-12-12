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"Нова пошта" відкрила перше відділення в Італії

Вівторок, 12 грудня 2023, 17:15 - Олексій Павлиш
 
фото: нова пошта

Українська логістична компанія "Нова пошта" вийшла на ринок Італії та відкрила перше відділення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні в Італії ми відкрили ювілейне 80 відділення Nova Post в Європі. У планах розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі та Неаполі найближчим часом.

Наступного року плануємо відкритися у всіх європейських країнах", - заявив СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець.

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Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi,2). Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Термін доставки з України в Італію - від 5 днів.

Вартість доставки з Італії в Україну становить:

  • документи – 21 євро
  • посилки до 2 кг – 22 євро
  • посилки до 10 кг – 27 євро
  • посилки до 30 кг – 45 євро
  • вантажі від 30 до 100 кг – 1.7 євро за кожен кілограм.

Також для клієнтів доступна доставка кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. "Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково +4 євро для відправлень до 30 кг або +10 євро за кожні 100 кг", - пояснили в компанії.

Загалом Nova Post вже вийшла на ринок 11 європейських країн: Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини, Словаччини, Естонії, Латвії, Італії та Молдови.

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Економічна правда

Нова пошта Італія
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