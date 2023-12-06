"Нова пошта" предупредила о мошеннической рекламе от имени компании

ООО "Нова пошта" предупреждает о мошеннической рекламе в телеграм- и вайбер-каналах от имени компании.

Об этом говорится в сообщении "Новой почты".

"Сегодня появилась информация о еще одном мошенническом праздничном розыгрыше. На этот раз о елках якобы от "Новой пошты" и известного производителя напитков", - сообщает компания.

Согласно информации, мошеннические объявления распространило уже более 40 телеграм-каналов.

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В "Новой поште" подчеркнули, что компания не имеет никакого отношения к объявлению и призвали всех украинцев быть внимательными, не распространять непроверенную информацию и не доверять ей.