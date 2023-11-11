"Новая почта" показала график открытия отделений за границей
"Новая почта" до конца 2023 года планирует открыть отделение в Милане и Париже, а в следующем году – еще 16 Nova Post за рубежом.
Об этом рассказал соучредитель компании Владимир Поперешнюк.
В следующем году отделения "Новой почты" за границей должны появиться:
- в феврале – в Испании и Турции;
- в марте-апреле – в Великобритании;
- в мае – в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Португалии;
- в июне – Словении, Хорватии;
- в июле – Греции, Дании;
- в августе – в Финляндии;
- в сентябре – Швеции и Норвегии.
Детальнее о том, в каких городах планируют открывать отделение "Новой почты" – на инфографике.
Напомним:
С 2022 года, когда "Новая почта" начала международную экспансию в страны Европы, подразделения Nova Post открыли отделения в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Польше, Румынии, Словакии, Чехии.
Чистая прибыль "Новой почты" за девять месяцев 2023 года составила 3,2 млрд грн.
10 ноября "Новая почта" открыла первое отделение в Венгрии, ставшее уже десятым зарубежным рынком для крупнейшей частной службы доставки Украины.