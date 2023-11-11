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"Новая почта" показала график открытия отделений за границей

Суббота, 11 ноября 2023, 14:28 - Анастасия Дячкина

"Новая почта" до конца 2023 года планирует открыть отделение в Милане и Париже, а в следующем году – еще 16 Nova Post за рубежом.

Об этом рассказал соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

В следующем году отделения "Новой почты" за границей должны появиться:

  • в феврале – в Испании и Турции;
  • в марте-апреле – в Великобритании;
  • в мае – в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Португалии;
  • в июне – Словении, Хорватии;
  • в июле – Греции, Дании;
  • в августе – в Финляндии;
  • в сентябре – Швеции и Норвегии.

Детальнее о том, в каких городах планируют открывать отделение "Новой почты" – на инфографике.

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ФОТО: FACEBOOK.COM/VOLODYMYR.POPERESHNYUK

Напомним:

С 2022 года, когда "Новая почта" начала международную экспансию в страны Европы, подразделения Nova Post открыли отделения в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Польше, Румынии, Словакии, Чехии.

Чистая прибыль "Новой почты" за девять месяцев 2023 года составила 3,2 млрд грн.

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10 ноября "Новая почта" открыла первое отделение в Венгрии, ставшее уже десятым зарубежным рынком для крупнейшей частной службы доставки Украины.

Новая почта ЕС
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