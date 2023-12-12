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Часть терминалов "Ощадбанка" не работает из-за сбоя в "Киевстаре"

Вторник, 12 декабря 2023, 16:30 - Экономическая правда

Часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов (ИПТ) государственного "Ощадбанка" не работает из-за атаки на мобильный оператор "Киевстар".

Об этом сообщила пресс-служба банка в коментарии "Суспільне новини".

В пресс-службе финустановы подчеркнули, что полное возобновление работы терминалов состоится после ликвидации сбоев в "Киевстаре".

Напомним:

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Гендиректор мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров заявил, что сроки возобновления работы сервисов оператора непонятны.

В приложении мобильного оператора Vodafone наблюдаются технические проблемы.

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