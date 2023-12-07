Ощадбанк представил передвижное мобильное отделение для прифронтовых областей

ощадбанк

Государственный Ощадбанк представил передвижное мобильное подразделение банка на базе авто - такие мобили отделения будут работать в пяти прифронтовых областях.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Это бронированное транспортное средство специального назначения, которое отвечает всем государственным стандартам защиты специализированных автомобилей", - говорится в сообщении.

Планируется, что пять таких авто в ближайшее время отправятся в прифронтовые территории Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей и будут предоставлять финансовые услуги там, где не работает ни один другой банк.

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"Мобильные отделения призваны обеспечить выполнение важной социальной миссии: предоставление финансовых услуг украинцам, проживающим в непосредственной близости от линии фронта, и защитникам Украины. Еще одна приоритетная задача – не только обеспечить обслуживание клиентов, но и обеспечить безопасность посетителей и сотрудников. Поэтому автомобили имеют стальную панцеровку пассажирского отсека и бронированную капсулу кассового отсека с пуленепробиваемым стеклом", – отметил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Бронированные мобильные подразделения оснащены спутниковой связью, сигнализацией и тревожными кнопками. А также автономным электроснабжением, системами видеонаблюдения, пожаротушения, кондиционирования и вентиляции.

Реализация проекта мобильных отделений на базе автотранспорта осуществляется в рамках новой инклюзивной программы Ощад "Моя безбарьерность", которая предусматривает улучшение физической доступности отделений и увеличение количества учреждений банка в прифронтовых территориях, разработку отдельной сервисной модели обслуживания людей с инвалидностью и ветеранов и улучшение ІТ-сферы.

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Экономическая правда