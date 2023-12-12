Частина терміналів "Ощадбанку" не працює через збій у "Київстарі"

Частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів (ІПТ) державного "Ощадбанку" не працює через атаку на мобільний оператор "Київстар".

Про це пресслужба банку повідомила в коментарі "Суспільне новини".

У пресслужбі фінустанови наголосили, що повне поновлення роботи терміналів відбудеться після ліквідації збоїв у "Київстарі".

Нагадаємо:

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Гендиректор мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.

У додатку мобільного оператора Vodafone спостерігаються технічні проблеми.

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