У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням

У додатку мобільного оператора Vodafone спостерігаються технічні проблеми.

Про це повідомляють користувачі оператора в мережі.

Великий потік користувачів, які не можуть користуватися послугами оператора "Київстар" вплинув на офіційний мобільний додаток оператора,який наразі не працює.

При спробі зайти абоненту демонтрується повідомлення про проведення технічних робіт, про що пресслужба оператора не повідомляла.

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скріншот

Також користувачі оператора вказують на падіння швидкості мобільного інтернету від Vodafone та проблеми з поповненням рахунку.

скріншот зі сторінки Vodafone Україна

скріншот зі сторінки Vodafone Україна

скріншот зі сторінки Vodafone Україна

Нагадуємо:

Збій у роботі найбільшого мобільного оператора України "Київстар" спричинила хакерська атака на ядро мережі.

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Зранку 12 грудня користувачі "Київстар" не можуть навіть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.

У мережі мобільного оператора "Київстар" тривають ремонтні роботи, які сподіваються завершити протягом чотирьох-п'яти годин.